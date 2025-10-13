A rede antissocial de Sena Madureira ‘elege, deselege, nomeia, demite, promove, despromove’, inventa coisa de tudo quanto é tipo…é um empório da fofoca.

E ainda jura de pés juntos que é tudo verdade…

Só perde pro ZHO, que manda dizer que o futuro secretário, se se confirmar a saída de Nelson Sales, será o vereador Carlos Beliza, que, claro, pediria licença da câmara para assumir a pasta mais problemática de qualquer prefeitura.

A ver…

Em tempo: até agora, o secretário Nelson nem a prefeitura de Sena desmentiram a saída do titular da saúde. Nelson, inclusive, já viu a postagem(aqui) de oestadoacre que deu o furo nesta noite.

Em tempo 2: e mais cabeças vão rolar….atenção vereadores….!



J R Braña B.

(…)

(…)

