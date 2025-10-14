Cenas fortes marcaram a final do Campeonato Carioca de Vôlei…

A atleta Amanda Campos precisou sair de maca após um choque durante a partida contra o SESC Flamengo.

Segundo atualização médica, Amanda foi levada ao hospital, passou por exames e já foi liberada…

Ela está bem e vai cumprir o protocolo de concussão, sob acompanhamento do departamento médico do clube.

_________

A cena forte na final do Carioca de Vôlei Feminino, no ginásio do Tijuca, nesta segunda (13)…

Por aqui desejamos pronta recuperação à atleta Amanda Campos.

E continuamos na torcida…

Em tempo: Fla venceu e leva o estadual pela 20ª vez.

(…)

Por Maria Lúcia