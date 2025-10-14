Cenas fortes marcaram a final do Campeonato Carioca de Vôlei…
A atleta Amanda Campos precisou sair de maca após um choque durante a partida contra o SESC Flamengo.
Segundo atualização médica, Amanda foi levada ao hospital, passou por exames e já foi liberada…
Ela está bem e vai cumprir o protocolo de concussão, sob acompanhamento do departamento médico do clube.
A cena forte na final do Carioca de Vôlei Feminino, no ginásio do Tijuca, nesta segunda (13)…
Por aqui desejamos pronta recuperação à atleta Amanda Campos.
E continuamos na torcida…
Em tempo: Fla venceu e leva o estadual pela 20ª vez.
Por Maria Lúcia