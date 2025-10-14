Por Gabriel Correia

Rádio Nacional – Temperaturas extremas na região amazônica ameaçam áreas preservadas e terras indígenas, segundo um estudo inédito da Rede Amazônia Sustentável e que será publicado durante a COP30. Os pesquisadores da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, identificaram uma nova região no centro-norte de 700 mil km², de alto risco e onde o déficit hídrico já está acima da média e crescendo mais rápido que em outras áreas.

O território corresponde a um décimo da bacia amazônica, com aumento de temperaturas extremas superiores a 0,7 graus por década, ou seja, muito mais que a média de apenas 0,2 graus a cada 10 anos. O estudo destaca, porém, que as taxas de eventos climáticos extremos no centro-norte da Amazônia não seguem a distribuição das terras agrícolas, já conhecidamente afetadas pelo desmatamento direto causado pelo homem. Por isso, a mudança climática global é o principal fator das rápidas alterações.

Segundo os pesquisadores, as novas condições já afetam essas áreas preservadas, com o aumento da morte de animais. A pesquisadora Joice Ferreira, da Embrapa Amazônia Oriental, também autora do estudo, alerta que as mudanças afetam os meios de vida de várias maneiras, incluindo a redução da produção de produtos econômicos importantes, como o açaí. A pesquisa foi realizada em conjunto com o INPE, mais uma equipe internacional de 29 instituições.

