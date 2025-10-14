No EM:

Farra com dinheiro público em cidades que não oferecem o mínimo para a população. Levantamento exclusivo feito pelo Núcleo de Dados do EM mostra que 33 prefeituras mineiras sem hospital gastaram R$ 8,1 milhões em emendas Pix para o financiamento de shows de artistas renomados, a maior parte deles do gênero sertanejo. Os números são desde 2023. Também nesta segunda-feira (13), o EM mostrou que, considerando também os municípios com esse equipamento público básico de saúde, o estado torrou R$ 29 milhões via transferências especiais de deputados federais e estaduais em atrações musicais.

Grifo meu: o Lobão deve ter razão……emendas pix, sertanejo, rádios, religião, agro… se for atrás…

Grifo meu 2: Sena, uma das 5 cidades do Brasil que mais recebeu emendas parlamentares nos últimos anos (recursos federais indicadas por políticos) e a vida no município não melhorou….como explicar…? O hospital de Sena foi reformado e entregue faltando concluir….sabe Deus quando vão entregar o que falta.



J R Braña B.

