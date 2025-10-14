O programa Defensores do Futuro, da Defensoria Pública do Acre, foi selecionado entre os 80 finalistas do Prêmio LED – Luz na Educação 2026, da Globo e Fundação Roberto Marinho, que recebeu mais de 2.300 projetos de todo o país.



Criado em 2019, o programa atua em escolas públicas estaduais, unindo educação emocional, em direitos e empreendedora, para fortalecer a cultura de paz e cidadania.



A iniciativa já beneficiou 7.600 pessoas e deve alcançar 6 mil estudantes em 2025 em Rio Branco, Tarauacá, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.



Segundo o defensor Celso Araújo Rodrigues, o reconhecimento é “um marco para o Acre e para a Defensoria”.



A defensora-geral Juliana Marques destacou que o projeto reafirma o compromisso com uma educação transformadora e cidadã.

(oea com DPA)

(…)

