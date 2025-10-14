Por Gabriel Freire

DNIT – O GdA, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), apresentou, nesta segunda-feira, 13, o novo projeto para construção do Porto de Cruzeiro do Sul. O investimento previsto é de R$ 50 milhões e o prazo estimado de execução é de 24 meses.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do governo estadual para fortalecer a logística e impulsionar a economia do Juruá. O Deracre forneceu os projetos originais da antiga estrutura, construída em 2004, que serviram como base para o desenvolvimento do novo porto. O antigo terminal foi comprometido por desbarrancamentos e pelas constantes cheia e vazante do Rio Juruá, o que dificultou o acesso da população ao local e, também, o funcionamento do espaço.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o projeto é resultado de tratativas que vêm sendo conduzidas desde 2022, a partir da determinação do governador Gladson Camelí.

“O governador Gladson Camelí iniciou esse projeto com o compromisso de fortalecer a economia local, e seguimos em tratativas com o DNIT para viabilizar essa obra essencial para Cruzeiro do Sul. O novo porto será um marco para a região, facilitando o transporte de produtos e reduzindo custos logísticos no Acre”, afirmou.

O coordenador de Obras de Infraestrutura Portuária do DNIT, Lindomar Luiz de Abreu Júnior, explicou que o projeto prevê a construção de uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4), que garantirá mais segurança e eficiência no transporte fluvial. “A obra resolverá problemas geotécnicos locais e oferecerá à população uma infraestrutura adequada para cargas e passageiros”, afirmou.

De acordo com o DNIT, o órgão será responsável pela execução das obras, pela elaboração do anteprojeto de Engenharia e pela contratação dos serviços necessários, incluindo a recuperação e reforma das estruturas existentes, que pertencem ao Estado e que foram transferidas à União. O diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, reforçou a importância estratégica da obra.

“Este porto não beneficiará somente Cruzeiro do Sul, mas toda a região do Juruá, municípios do Amazonas e até mesmo comunidades peruanas. O governo sabe da importância dessa estrutura para a nossa economia e está trabalhando para que ela se torne uma realidade”, declarou.

A parceria entre o Estado e o DNIT também contempla visitas técnicas e estudos de campo para subsidiar a inclusão dos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco no programa de construção das IP4s [Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte]. As análises abrangem aspectos geográficos, hidrológicos e logísticos, fundamentais para garantir projetos sustentáveis e adaptados à realidade amazônica. O novo porto de Cruzeiro do Sul será a primeira IP4 construída no Acre.

Localizado às margens do Rio Juruá, no bairro Remanso, o empreendimento reforça o papel estratégico do estado no corredor logístico da Amazônia Ocidental, ampliando as possibilidades de integração com o Amazonas e até com países andinos, devido à proximidade com o Oceano Pacífico.