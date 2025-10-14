Primeira vitória dos Samurais Azuis…
Transmissão ao vivo da TV Asahi:
____________
Emoção.
____________
Japonesas animadas já sonham com o Brasil.
___________
Um registro simples que diz tudo – ‘Ganhooooouu’
(….)
Conaci - A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE-AC) lançou o Manual para Classificação das Informações em Grau de Sigilo...
Quando o relógio marca a hora dos amores perdidos... Composição do Elvis Pires e @raphaafavorita(PE). Verso fundamental... \\ah ah ah...
Por Wellton Máximo EBC - Desde segunda (13), estão em vigor as novas regras da Caixa para financiamento habitacional: entrada...
Por Gabriel Freire DNIT - O GdA, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre),...
Durante a madrugada desta terça-feira (14), moradores de diferentes regiões do país relataram falta de energia elétrica. Situação segue em...
