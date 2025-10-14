A vice-governadora Mailza foi a Sena Madureira nesta segunda-feira,13.

Claro, é o terceiro colégio eleitoral do Acre(segundo o IBGE, o 3º passou a ser Tarauacá) e ela precisa ir fincando seus esteios no Iaco.

Recebeu tapete vermelho do prefeito Gehlen, que não é bobo.

No final, o prefeito, claro, puxou o seu bordão de sempre…’Sena mudou e….’

Um bordão que já virou jargão de um grupo político em Sena.

Mailza, porém, não acompanhou o coro…

Mas não há de ser nada…da próxima, quem sabe.

Em tempo: a frase de Gehlen ‘a senhora será uma execelente governadora’…é uma sinalização política do prefeito de Sena..

