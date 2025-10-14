O município de Porto Acre ganhará uma nova concha acústica, uma obra orçada em R$ 768 mil, recurso garantido pelo senador Sérgio Petecão, via emenda ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

O valor já está na conta da prefeitura, e o prefeito Máximo Costa assinou a ordem de serviço.

Segundo Petecão, a concha será um espaço moderno, acessível, para apresentações musicais, culturais, religiosas e comunitárias, dinamizando a vida social da cidade.

Ele afirmou:

— Esse recurso vai garantir a Porto Acre um espaço bonito e de qualidade, onde a população poderá se reunir para eventos culturais, religiosos e artísticos. A infraestrutura vai fortalecer nossa cultura e dar mais vida à cidade, que muito merece tal investimento.

A obra representa um avanço importante para o interior do Acre, possibilitando eventos maiores que atrairão público de cidades vizinhas e movimentarão a economia local.

Para a gestão municipal, a conquista mostra a parceria sólida com o senador Petecão e o comprometimento com o desenvolvimento local.

O prefeito Máximo Costa declarou:

— Este é um momento de grande alegria para todos nós. A concha acústica será um marco cultural para o município, trazendo benefícios para toda a população. Agradeço ao senador Petecão pelo trabalho incansável em favor do desenvolvimento de nosso município e do Acre.

