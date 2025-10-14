O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realizará leilão de imóveis residenciais, o evento será no dia 14 de outubro, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 250 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais em diversos Estados e uma Fazenda com 975 ha em São José do Rio Claro – MT.

Os imóveis estão localizados nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os lances iniciais partem de R$ 22 mil e vão até R$ 16,6 milhões.

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados para pagamento de parte do sinal – mínimo de 10%) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

(…)

Grifo meu: sabe aquela frase-preocupação do idiota(geraldino de grupo de Zap) pra Karl Marx….’o comunismo vai tomar a casa das pessoas’…Marx responde: ‘Não precisa, os bancos fazem isso melhor’.

J R Braña B.

(…)

