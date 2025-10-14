Terça-feira, 14 de Outubro de 2025 – D.O nº 14.127
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 010/2024
EMPRESA: F5 CONSULT LTDA
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA
CONTRATO Nº 06/2025
TERMO DE APOSTILAMENTO FORMULADO JUNTO A DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2025
AUTO POSTO ROSELLÃO LTDA
OBJETO DO CONTRATO
gasolina comum 4.200 (quatro mil e duzentos)
óleo diesel S-10 4.200 (quatro mil e duzentos)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
DECRETO Nº 170 de 13 de outubro de 2025
Art.1º EXONERAR, o senhor Nelson Rodrigues Sales do cargo de Secretário
Municipal de Saúde
DECRETO Nº 171 de 13 de outubro de 2025
Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto Nº 35/2025, de 23/01/2025, publicado no
DOE nº 13.950
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 1970/2025
Contratação de empresa de engenharia para a construção de piscina no Complexo Esportivo Marreirão, em conformidade com o Convênio 916031/2021.
