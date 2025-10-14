Antes da sessão, alguns pontos para refletir:

1 – A briga de rua da sessão passada foi um vexame completo e ficará marcado na vida política e pessoal dos dois vereadores participantes.

2 – Os dois vereadores envolvidos estão, para oestadoacre, entre os 4 melhores em desempenho político na câmara de Sena mas, infelizmente, resolveram abdicar da política…

3 – A câmara precisa tomar uma posição sobre o ocorrido….na sessão de hoje, o vereador Carlos Beliza, integrante da Comissão de Ética, prometeu medidas para punir os seus dois colegas…É difícil acreditar que vai haver punição…

4 – O presidente Charmes Diniz, sempre muito comedido, defendeu o poder corretamente. Só exagerou quando se referiu a um humorista da cidade que se vestiu de pai de santo e foi ‘benzer’ a câmara…Se houve quem tentasse desmoralizar o poder legislativo de Sena não foi o blogueiro do Instagram.

5 – Historicamente Sena Madureira sempre teve uma predileção pela violência… em todos os tipos…E isso depõe muito contra a cidade…a briga na Câmara é reprovável sob todos os aspectos….mas há quem se divirta e bata palmas para isso.

Em tempo: ‘Full fight’, péssimo termo inglês que em português significa Luta Inteira, Luta Completa.

Abaixo a sessão desta terça, 14.out:



J R Braña B.

(…)

◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui

(…)

(…)

Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com