A Polícia Civil do Acre prendeu nesta terça-feira (14) um homem apontado como ‘tesoureiro’ de uma facção criminosa em Cruzeiro do Sul. Ele também é investigado pelo homicídio de João Vitor, morto por ordem do chamado “tribunal do crime”.

Durante a ação do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC), foram apreendidos quase R$ 40 mil em espécie, dinheiro que seria arrecadação da facção na região. O suspeito usava vários apelidos — “Iniesta”, “Pirlo” e “Real Fubá” — para despistar a polícia. Segundo as investigações, ele tinha função de liderança e participou de uma chamada de vídeo que antecedeu a execução da vítima.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela operação, afirmou que a prisão atinge diretamente a estrutura financeira do grupo(será?? Grifo oestadoacre). “Conseguimos tirar de circulação um dos principais responsáveis pelo caixa da facção, além de envolvido em um homicídio brutal”, disse.

O preso será levado à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros membros do grupo.

(PC)

