Todo mundo especulou em Sena, nos últimos dois dias, sobre os motivos da demissão de Nelson Sales da pasta da Saúde do município.

Algumas histórias vieram à tona nos bastidores.

Uma delas: o prefeito não teria gostado de um telão de LED (Led Wall) instalado na tenda da Exposena dedicada à Secretaria de Saúde.

Dizem que ele não falou nada, mas sua expressão corporal, facial e atitude no momento em que passava no local teriam revelado descontentamento.

Também no palco da Exposena, teria havido questionamentos por parte do prefeito com um episódio específico.

Mas tudo isso é coisa menor….sem significado relevante.

◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui

A causa principal da saída de Nelsão foi apenas uma: política.

O prefeito quer ter dúvida zero sobre seus secretários e subordinados.

Disso ninguém tem mais dúvidas.

Lembremos que a saúde e educação são as duas pastas com os maiores orçamentos….

As escaramuças têm acontecido – anote aí – até com o seu vice.

Quase um ano à frente da prefeitura……Em dezembro, Gehlen será obrigado a fazer um balanço de tudo: o que deu certo, o que deu errado, o que deu mais ou menos… e decidir se mantém ou redefine o roteiro e seu jeito particular de governar…..de lidar com os problemas.

Nesse período de um ano colecionou mais alguns desafetos de peso(e sem peso) na cidade.

Terá três anos para neutralizá-los – com políticas, claro – que melhorem a vida na cidade de Sena Madureira para a maioria das pessoas.

Ainda dá tempo apresentar um plano de desenvolvimento, factível, ao município(depois esmiúço esse tema).

Gehlen precisa chegar ao final do mandato e ouvir da maioria de Sena o seguinte: ‘sim, prefeito, valeu muito apostar e votar no senhor.’

A ver.

J R Braña B.

