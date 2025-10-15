Primeiro passo.

— Com a minha relatoria, aprovamos o PL 6268/19 na Comissão de Finanças e Tributação por unanimidade! Esse projeto garante o direito à merenda escolar para professoras, professores e todos os profissionais da educação, sem nenhum desconto no vale ou no auxílio-alimentação – dep. Luciene Cavalcante.

Grifo meu: professores e outros servidores das escolas púbicas não vão mais ficar incomodados, constrangigos em comer nas escolas na hora do intervalo com os alunos.

J R Braña B.

