ICL – O brasileiro enfrentou um dos maiores apagões recentes. Nada menos do que os 26 estados, o distrito federal e a seleção brasileira viveram nas trevas. O Brasil chegou a estar ganhando do Japão por dois a zero, mas acabou entregando o jogo e perdendo por três a dois. A 99 Food negou que a derrota fosse um merchandising de seu serviço de entregas, que estreou essa semana.

O apagão também afetou a articulação política do governo. Ninguém conseguiu explicar porque o centrão tem mais de 400 cargos na administração federal e continua impondo derrotas a Lula.

Sensacionalista: isento da verdade.

(…)

