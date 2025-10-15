ICL – O brasileiro enfrentou um dos maiores apagões recentes. Nada menos do que os 26 estados, o distrito federal e a seleção brasileira viveram nas trevas. O Brasil chegou a estar ganhando do Japão por dois a zero, mas acabou entregando o jogo e perdendo por três a dois. A 99 Food negou que a derrota fosse um merchandising de seu serviço de entregas, que estreou essa semana.
O apagão também afetou a articulação política do governo. Ninguém conseguiu explicar porque o centrão tem mais de 400 cargos na administração federal e continua impondo derrotas a Lula.
Sensacionalista: isento da verdade.
