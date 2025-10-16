O senado do Uruguai repete a aprovação na câmara dos deputados e a Eutanásia passa a ser lei no país, que inaugura na América do Sul este procedimento, que permite a uma pessoa doente, em sofrimento extremo e sem chance de cura, pedir para morrer de forma assistida e sem dor.

No Uruguai, essa prática agora é permitida por lei – ou seja, as pessoas que desejarem e preencherem os requisitos médicos e legais poderão escolher esse fim com ajuda profissional e de maneira humanizada.

A aprovação foi feita inclusive com votos da oposição de direita.

O Uruguai sempre à frente…

Não por acaso, foi a terra de Pepe Mujica.



