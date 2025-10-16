Boias em caixa-d’água passa a ser obrigatória na capital pela Resolução Ageac nº 100/2024´.

PMRB – A Prefeitura da capital, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), deu início nesta quinta-feira (16), a uma importante ação voltada para a redução do desperdício de água na capital acreana.

A iniciativa começa pela região do Calafate e marca a implementação da Resolução nº 100/2024 da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), que torna obrigatória a instalação de boias em todas as caixas-d’água residenciais.

(…)

