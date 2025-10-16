Atenção, prefeito Gehlen:

A prefeitura de Sena pode criar um programa arrojado de ensino de matemática para o ensino fundamental, com foco em despertar o interesse e fortalecer o domínio dessa ciência desde cedo.

Fortalecer a matemática no ensino fundamental é investir na base que sustenta todo o aprendizado futuro, inclusive em áreas como tecnologia, engenharia e pensamento lógico.

Sena precisa se destacar para ter uma oportunidade(uma chance) de futuro como cidade.

Matemática é poder…

Esse seria um dos eixos sugeridos aqui em oestadoacre para o programa dos 4 anos da adm de Gehlen em Sena na área da Educação.

Não é caro e é possível.

E se for caro, dane-se…o governo federal ajudaria num projeto ousado e necessário como esse de matemática.

Mas dá para começar com as próprias pernas da prefeitura.

Se for o caso, com apoio de um ou dois mestres e doutores em matemática, a prefeitura importaria ao município para coordenar esse núcleo especializado e criar uma cultura de excelência matemática dentro das escolas do ensino fundamental.

Seria uma grande contribuição ao futuro de Sena.!

A cidade viraria notícia boa no Acre e, quem sabe, no Brasil.

Melhor: viraria uma coisa boa para si mesma!

Pensa aí, prefeito!



J R Braña B.

Abaixo, o que diz o diretor-geral do Impa, sobre a importância da matemática.

Domínio da matemática é instrumento de poder, diz presidente do Impa

(Para Marcelo Viana, alfabetização matemática é “direito fundamental”)



EBC – O conhecimento em matemática pode definir quem exerce poder na sociedade atual, avalia o matemático e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Marcelo Viana. Ele explica que, no contexto da inteligência artificial e dos algoritmos cada vez mais presentes em situações cotidianas, a democratização do ensino de matemática é uma questão de justiça e cidadania.

“Antes, ela já estava em tudo, agora ela está também no modo como as nossas vidas são guiadas. Se você submete um pedido de crédito, a decisão provavelmente vai ser tomada por uma inteligência artificial, que é baseada em matemática. Se você não tem o conhecimento [em matemática], você está à mercê de quem utiliza esse conhecimento”, destaca Viana, em entrevista à Agência Brasil.

(…)



