Resumo no D.O desta quinta sobre Sena Madureira

1. Mudança no secretariado municipal

A Prefeitura de Sena Madureira revogou a nomeação de Manoel Gerônimo Filho como secretário de Planejamento e o designou para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme os decretos nº 173 e 174 de 15 de outubro de 2025.

2. Contrato para locação de veículos

O município aderiu à ata de registro de preços da SESACRE, firmando contrato de R$ 873.999,84 com a empresa W.O. Pereira Ltda para locação de vans, caminhões, caminhonetes e carros de passeio.

As publicações

Quinta-feira, 16 de Outubro de 2025 – Nº 14.129

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 173 de 15 de outubro de 2025

Art. 1º REVOGAR, o DECRETO/PMSM/GAB. PREF. Nº 119/2025, que nomeou o senhor Manoel Gerônimo Filho para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento.

DECRETO Nº 174 de 15 de outubro de 2025

Art.1º NOMEAR, o senhor Manoel Gerônimo Filho para o cargo de Secretária Municipal de Saúde.

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI n.º 0019.015002.00140/2024-30, gerenciada pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SESACRE

empresa W. O. PEREIRA LTDA – CNPJ nº18.765.432/0001-59

R$ 873.999,84 (oitocentos e setenta e três mil, novecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)

CONTRATO Nº 098/2025

objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS tipo Van, Caminhão, Caminhonete e Passeio

