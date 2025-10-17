Lembra o que aconteceu quando Lula estava preso e o neto dele e o irmão morreram? – segue no GM.

EBC – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber convidados para comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, para realização de um almoço em comemoração ao aniversário da adolescente neste sábado (18).

Com a autorização, Bolsonaro poderá receber amigos menores de idade da filha, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família entre as 9h e as 18h.

(…)

Grifo meu: quando o neto e o irmão do presidente Lula morreram, ele não recebeu autorização para ir a velório. O Brasil continua muito distante da mudança que precisa.



J R Braña B.

(…)

Siga o canal oestadoacre em qualquer lugar do planeta e até fora dele e saiba tudo sobre o Acre