Da Ufac:
Está aberto o período de inscrições para o curso de extensão “Jamovi na Prática: Análise de Dados”, promovido pela Universidade Federal do Acre (UFAC). As inscrições vão até o dia 26 de outubro e são destinadas à comunidade acadêmica e externa.
🔹 Vagas: 30
🔹 Carga Horária: 24 horas
🔹 Modalidade: Remota assíncrona
🔹 Período: 20 de outubro a 14 de dezembro
🔹 Certificação: Requer a realização de 75% das atividades
Objetivo: Capacitar estudantes e profissionais no uso do software Jamovi para análise de dados estatísticos, proporcionando habilidades práticas para aplicação em pesquisas e projetos.
(…)
Siga o canal oestadoacre em qualquer lugar do planeta e até fora dele e saiba tudo sobre o Acre