Está aberto o período de inscrições para o curso de extensão “Jamovi na Prática: Análise de Dados”, promovido pela Universidade Federal do Acre (UFAC). As inscrições vão até o dia 26 de outubro e são destinadas à comunidade acadêmica e externa.

🔹 Vagas: 30

🔹 Carga Horária: 24 horas

🔹 Modalidade: Remota assíncrona

🔹 Período: 20 de outubro a 14 de dezembro

🔹 Certificação: Requer a realização de 75% das atividades

Objetivo: Capacitar estudantes e profissionais no uso do software Jamovi para análise de dados estatísticos, proporcionando habilidades práticas para aplicação em pesquisas e projetos.

