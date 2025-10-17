Na Folha hoje:

Por Juliano Spyer – A notícia da sexta-feira (17) foi que Lula recebeu e orou com um bispo evangélico no Planalto. Mas a manchete certa seria outra: a direita evangélica está oficialmente fraturada.

Para quem está distante desse meio, Samuel Ferreira é apenas “um bispo” —assim como Caetano Veloso é “um compositor” ou o papa Leão 14 é “um católico”. A descrição é correta, mas insuficiente para explicar quem ele representa entre os 47 milhões de evangélicos brasileiros.

Ferreira é uma das principais lideranças da Assembleia de Deus, a maior igreja do país depois da Católica. Segundo o Censo de 2010, ela tinha 12 milhões de membros. É a principal organização pentecostal do Brasil e a de maior apelo popular.

Ontem no Congresso do PCdoB o presidente falou dos evangélicos e disse que a esquerda não sabe se comunicar com esse segmento…

“2026 é um ano sagrado. Nós temos que fazer as coisas diferente. […] Evangélico não é contra nós, nós é que não sabemos falar com eles. O erro está na gente, não está neles. […] Nós nos distanciamos do povo”, disse o presidente.

Você pode ver o discurso de Lula aqui…

Em tempo: a terra é redonda e gira…mas há quem não acredite.

J R Braña B.