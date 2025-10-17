Em 1979.

Darcy Ribeiro (em memória)…autor de ‘O Povo Brasileiro’, um dos livros mais importantes já escritos no nosso país…e que todos deveriam ler….ele foi ministro da Educação de João Goulart, que a ditadura militar derrubou da presidência da república com um golpe (sempre eles e com golpes).

Darcy diz o que o presidente Lula disse ontem no Congresso do PCdoB, só que com outras palavras…quando provocou os partidos de esquerda a irem às ruas falar com as pessoas.

..Que a luta política tem que ser feita com o povo….olho no olho…



J R Braña B.

