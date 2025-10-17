Da StartSe

Com a Black Friday se aproximando, o Kwai divulgou uma pesquisa com mais de 20 mil usuários mostrando o tamanho da oportunidade no varejo digital: 84% dos entrevistados pretendem comprar durante o evento. O dado reforça o avanço do content commerce – modelo que une entretenimento e consumo – e posiciona o app como um espaço onde o vídeo deixa de ser vitrine e passa a ser ponto de venda.

(…)

Grifo meu: a melhor black friday é evitar comprar coisas por impulso e que, não raro, você se arrepende, pois chega à conclusão, atrasado, que nem precisava tanto….evite dívidas a perder de vista.

J R Braña B.

