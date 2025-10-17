Lembram dela.

Morada de rua e dependente de drogas na cidade de Manaus…

Uma ONG a ajudou…

Esta semana Maria Solange recebeu o diploma do EJA(Ensino Médio) e quer chegar à universidade…

A música, o vídeo dela dançando num boteco de Manaus, um hit de Madonna, que replicou no seu perfil do Instagram e foi o empurrão que precisava…

Assista…

Emocionante demais..

Eu comemoro como se fosse comigo ou com uma pessoa querida minha…

J R Braña B.

PS: Aqui a matéria completa na Globo SP.

(…)

