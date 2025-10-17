Lembram dela.
Morada de rua e dependente de drogas na cidade de Manaus…
Uma ONG a ajudou…
Esta semana Maria Solange recebeu o diploma do EJA(Ensino Médio) e quer chegar à universidade…
A música, o vídeo dela dançando num boteco de Manaus, um hit de Madonna, que replicou no seu perfil do Instagram e foi o empurrão que precisava…
Emocionante demais..
Eu comemoro como se fosse comigo ou com uma pessoa querida minha…
