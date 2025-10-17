Nem os cemitérios escapam.

Em Sena Madureira, ladrões passaram a mirar as tampas de mármore dos túmulos.

Nesta semana, um deles foi violado – os criminosos não chegaram a concluir o furto, mas deixaram o local todo remexido.

O alvo, segundo informações, seria o túmulo de uma pessoa com história e muito respeitada no município.

Fica o alerta: é urgente que o poder púbico municipal instale um sistema de vigilância no cemitério público.

Cuidar dos cemitérios é também cuidar da memória da cidade.

Os mortos de Sena merecem dignidade.

J R Braña B.

(…)

Siga o canal oestadoacre em qualquer lugar do planeta e até fora dele e saiba tudo sobre o Acre