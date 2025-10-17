Visita da senadora Damares – sim, aquela que disse ter visto Jesus em cima de um pé de goiaba.
Não combina com outubro…que é o mês das mangas.
Dá para levar a sério esse tipo de político?
Difícil, né?
Hoje, o senador bolsonarista eleito pelo Acre (que, aliás, não é acreano nem mora aqui) disse que eles viviam no armário e que foi Bolsonaro quem os tirou de lá….das catacumbas.
Faz sentido: o ex-presidente que está preso, condenado a mais de 23 anos por tentar um golpe de Estado no Brasil, abriu realmente as portas do infer… ops, do armário….e de lá saiu esse fenômeno que desorientou politicamente e empurrou para o fundo do poço a perspectiva de civilização avançada no Brasil por longos quatro anos..
Enfim, eles próprios admitem agora que viviam escondidos com suas ideias retrógradas sobre o mundo, a ciência e a humanidade.
Poderiam fazer um grande favor e voltar ao casulo.
J R Braña B.
(…)
