Visita da senadora Damares – sim, aquela que disse ter visto Jesus em cima de um pé de goiaba.

Não combina com outubro…que é o mês das mangas.

Dá para levar a sério esse tipo de político?

Difícil, né?

Hoje, o senador bolsonarista eleito pelo Acre (que, aliás, não é acreano nem mora aqui) disse que eles viviam no armário e que foi Bolsonaro quem os tirou de lá….das catacumbas.

Faz sentido: o ex-presidente que está preso, condenado a mais de 23 anos por tentar um golpe de Estado no Brasil, abriu realmente as portas do infer… ops, do armário….e de lá saiu esse fenômeno que desorientou politicamente e empurrou para o fundo do poço a perspectiva de civilização avançada no Brasil por longos quatro anos..

Enfim, eles próprios admitem agora que viviam escondidos com suas ideias retrógradas sobre o mundo, a ciência e a humanidade.

Poderiam fazer um grande favor e voltar ao casulo.



J R Braña B.

(…)

