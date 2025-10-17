Por Neiva Nara…
— As guias…
(…)
Por Neiva Nara…
— As guias…
(…)
Da PMRB Foto: Val Fernandes/Secom A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado...
Da Ufac: Está aberto o período de inscrições para o curso de extensão "Jamovi na Prática: Análise de Dados", promovido...
Visita da senadora Damares - sim, aquela que disse ter visto Jesus em cima de um pé de goiaba. Não...
Da Aleac - A comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima, viveu a realização de um sonho. Depois de anos de...
Todo mundo especulou em Sena, nos últimos dois dias, sobre os motivos da demissão de Nelson Sales da pasta da...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.