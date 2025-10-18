Um grupo de 24 empresários acreanos, organizado pelo Sebrae Acre, participa da 14ª Feira do Empreendedor 2025, em São Paulo, de 15 a 18 de outubro.

O evento, com o tema “Inteligência Empreendedora”, promove negócios, networking e divulgação de produtos, conectando inteligência artificial ao conhecimento para pequenos negócios.

Entre os participantes, empresas dos setores de comércio, serviço e indústria que participaram do Projeto ALI Produtividade estão presentes.

Participantes destacam a importância do evento para aprendizado, troca de experiências e novas oportunidades.

A programação inclui palestras, consultorias e rodadas de negócio, fortalecendo o empreendedorismo local.

(oea com info do Sebrae)