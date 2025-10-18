Grandes multidões deixam suas casas e vão às ruas contra o governo de Donaldo porque caiu a ficha dos estadunidenses.

Eles elegeram um governo que não merecia ter sido eleito.

Os protestos foram denominados de ‘No Kings’ (Dia Sem Reis).

A decepção é imensa e a perseguição contra estrangeiros imigrantes virou um terror nunca visto…

Não só isso.

Os preços explodiram e a inflação dos alimentos e produtos em geral voaram até à Lua.

Donaldo briga com todo mundo e o povo não quer mais isso.

Temos dito aqui que esse governo tem um futuro incerto…

Donaldo ficou quieto e não reagiu aos protestos imensos em milhares de pontos do país neste sábado…

É a extrema-direita indo para as cordas nos Estados Unidos.

Com certeza é a melhor notícia do sábado no mundo da política.



J R Braña B.