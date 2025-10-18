Grandes multidões deixam suas casas e vão às ruas contra o governo de Donaldo porque caiu a ficha dos estadunidenses.
Eles elegeram um governo que não merecia ter sido eleito.
Os protestos foram denominados de ‘No Kings’ (Dia Sem Reis).
A decepção é imensa e a perseguição contra estrangeiros imigrantes virou um terror nunca visto…
Não só isso.
Os preços explodiram e a inflação dos alimentos e produtos em geral voaram até à Lua.
Donaldo briga com todo mundo e o povo não quer mais isso.
Temos dito aqui que esse governo tem um futuro incerto…
Donaldo ficou quieto e não reagiu aos protestos imensos em milhares de pontos do país neste sábado…
É a extrema-direita indo para as cordas nos Estados Unidos.
Com certeza é a melhor notícia do sábado no mundo da política.
J R Braña B.