MCTI – As inscrições para o Seminário Pró-Amazônia e Instrumentos de Incentivo à Inovação já estão abertas. O evento será realizado em Rio Branco, na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), às 8h30, nos dias 21 e 22 de outubro.

Encontro é voltado a gestores públicos, empresários, pesquisadores e estudantes interessados em desenvolver projetos inovadores que unam tecnologia e sustentabilidade na região amazônica. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pela internet.

Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo governo do Acre, o seminário conta com apoio da Fieac e do Instituto Mercosul Amazônia. A programação inclui painéis sobre o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, Lei do Bem, Lei de TICs, além de uma oficina prática sobre elaboração de propostas.

O evento busca integrar governo, setor produtivo e academia, com foco em novas parcerias e oportunidades de financiamento para inovação na Amazônia.

Programa Pró-Amazônia, que já passou por Amazonas e Amapá, chega agora ao Acre e segue para Cuiabá durante a COP30, em 2025.