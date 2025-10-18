Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que é falsa a notícia de que o Bolsa Família terá 13º salário.

Programa reformulado em 2023 para ampliar a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor mínimo é de R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 por gestante, nutriz ou jovem de até 18 anos.

Cada integrante também recebe o Benefício de Renda de Cidadania, de R$ 142 por pessoa, garantindo renda mínima individual.

Desde sua criação, o Bolsa Família tem sido decisivo no combate à pobreza e na saída do Brasil do Mapa da Fome, integrando políticas de saúde, educação e assistência social.

(MDS)