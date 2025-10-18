✝ Carlinhos Santiago

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em nome do presidente, deputado estadual Nicolau Júnior, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Carlos Santiago de Melo, ocorrido neste sábado, 18.

Ex-vereador de Rio Branco, Carlinhos Santiago, como era carinhosamente chamado, deixou sua marca na política acreana. Ele pertence a uma das famílias mais tradicionais da política do Estado, e assim como outros membros, construiu uma trajetória de respeito e compromisso com a sociedade.

Neste momento de dor, a Aleac se solidariza com toda família Santiago em nome da deputada estadual Michelle Melo, sobrinha de Carlinhos. Neste momento, rogo a Deus que conceda força e conforto para superar esta irreparável perda.

Nicolau Junior

presidente da Mesa Diretora

Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC)