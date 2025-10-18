Da PMRB

Foto: Val Fernandes/Secom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, em parceria com o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Acre. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às vacinas que protegem contra diversas doenças.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a campanha teve início no dia 6 de outubro e segue até o fim do mês, mas o sábado será o ponto alto da ação.

“Sábado é um dia importante, porque queremos chamar a atenção da população e facilitar o acesso à vacinação. A saúde pública tem como grande objetivo a redução da mortalidade infantil e o aumento da longevidade da população e a vacinação é uma das estratégias mais eficazes para alcançar esses resultados”, destacou o secretário.

Pontos de vacinação

As equipes de saúde estarão mobilizadas em 12 locais de vacinação, funcionando das 8h às 17h. Entre os pontos estão as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A ação também contará com parcerias dos estabelecimentos privados, para maior comodidade da população.

URAPs e USFs – Horário das 8h às 17h

URAP Cláudia Vitorino

URAP Vila Ivonete

URAP Roney Meireles

URAP Hidalgo de Lima

URAP Rozangela Pimentel

USF São Francisco

USF Cidade do Povo

Pontos de apoio em parceria com a iniciativa privada – Horário das 10h às 21h

Havan

Via Verde Shopping

Atacale- BR- 364 (Horário das 8h às 17h)

“São 19 vacinas que compõem o nosso esquema vacinal, todas disponíveis para atualização da caderneta. Mesmo quem não conseguir participar no sábado pode procurar qualquer unidade de saúde durante a semana”, reforçou Biths.

O secretário ressaltou que o trabalho segue a orientação do prefeito Tião Bocalom, que tem solicitado ações que garantam maior alcance e cuidado com a população.

Vacinação para pets também fará parte da ação

Paralelamente à campanha de multivacinação humana, a Prefeitura também realizará, no Via Verde Shopping, uma campanha de vacinação animal e adoção de pets, coordenada pelo Departamento de Zoonoses.

“É um trabalho brilhante da nossa equipe. Teremos vacinação para cães e gatos e animais disponíveis para adoção, todos saudáveis e prontos para ganhar um novo lar”, explicou o secretário.

Renan Biths concluiu com um convite à população. “Sabemos que o dia a dia é corrido, mas é essencial reservar um tempo para cuidar da saúde. Atualizar a caderneta de vacinação é um gesto de amor e de responsabilidade com a própria vida e com a comunidade.”