A denominada bancada da Bíblia no Congresso Nacional não ajudou a proibir o cassino das Bets no Brasil, como queria parte do governo e grande parte da sociedade no início do debate.

Jogo de azar deve ser proibido – e as Bets são um mal que, a cada dia, piora a vida do povo, tanto financeira quanto emocionalmente.

A mesma bancada da Bíblia não encampa uma campanha em favor dos trabalhadores pelo fim da escala 6×1, que sufoca empregados – especialmente do setor privado – no seu direito ao descanso, à cultura e à convivência familiar.

O mesmo vale para a redução da jornada de trabalho no país….silêncio completo.

A bancada da Bíblia também votou para proteger os super-ricos, que deveriam pagar impostos justos ao país…

.Por que proteger quem já tem tudo?

Teórica e filosoficamente, as igrejas deveriam se posicionar em favor do povo, na defesa dos direitos mais elementares – trabalhistas e sociais.

Mas não é assim no Brasil… nem no mundo.

A Igreja Católica, com sua ala da Teologia da Libertação – de cunho progressista e voltada às causas sociais – foi sufocada e quase destruída durante o papado de João Paulo II.

Voltou a respirar com o Papa Francisco.

Uma igreja que apoia o fundamentalismo bolsonarista – pode ser considerada uma igreja de Jesus?… Do verdadeiro evangelho social e humano, em favor dos menos favorecidos?

Com certeza, não, né?

A senadora Damares, que esteve em Rio Branco esta semana e reuniu com os seus – representa o que há de mais atrasado e obscuro na política brasileira.

Sua passagem pelo ministério de Bolsonaro – o pior presidente da história do Brasil – não deixou saudades.



J R Braña B.