Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 – D.O Nº 14.130
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
RESOLUÇÃO Nº 71, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025
“DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
37a CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACORDO COM O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2025/PMSM
ZHO nesta noite: ‘cochicharam no meu ouvido que o gancho nos vereadores seria de 03 meses de suspensão…sem salários…’
ZHO ouve muita coisa…é difícil acreditar em tudo…
J R Braña B.
