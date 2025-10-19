Por Stalin Melo

SEE – Em Sena Madureira, diversas escolas indígenas estão recebendo melhorias na infraestrutura dos espaços para adequar o ensino aos alunos.

As escolas indígenas do município que estão passando por manutenção são: a Floresta, localizada na aldeia Cayapuca; a escola São Paulino, na aldeia de mesmo nome; a escola Xinadewa, na terra indígena Cayapuca, na aldeia Santa Fé; e a escola Shimewidi, também na terra indígena Cayapuca, no Rio Purus.

Além de Sena Madureira, escolas indígenas de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus também estão passando por processo de manutenção predial. Já em Tarauacá, duas escolas foram construídas e em Assis Brasil uma escola está em fase de conclusão dos trabalhos.

Para o chefe do Departamento de Educação Escolar Indígena, professor Charles Falcão, as manutenções prediais nas escolas são fundamentais porque garantem mais qualidade no processo de ensino-aprendizagem para os alunos e mais conforto para a comunidade escolar.

“Essas intervenções realizadas pelo Departamento de Manutenção são fundamentais porque garantem às comunidades, além de um ensino melhor, as condições para que os nossos professores indígenas consigam realizar seu trabalho da melhor maneira possível”, disse.

Entre os principais serviços realizados nas escolas indígenas estão a pintura, cercamento e pórtico de identificação, manutenção na estrutura de caixas d’água, instalação de bomba e gerador, adequação de banheiros e manutenção de portas e janelas.

A arquiteta do Departamento de Manutenção da SEE, Maisa Andrade, destaca a importância das ações nas escolas indígenas. “Essas intervenções demonstram o compromisso do governo do Estado com a nossa educação indígena, até porque, investir na infraestrutura é valorizar a identidade e a cultura dos povos”, disse.