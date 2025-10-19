Filosofia de Boteco, filme dirigido por Emerson Praciano, leva o humor cearense para discutir filosofia de um jeito leve, divertido e provocador.

A produção chega a partir de novembro em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Natal, Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Salvador, Manaus, Belém e em várias outras cidades do Ceará e do Brasil.

O Acre não deveria ficar de fora da rota, dessa mistura de ideias e pensamentos que têm a ver com a gente.

Veja o trailer.

