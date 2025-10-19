Emerson Praciano agradeceu post oestadoacre e confirmou querer exibir o filme Filosofia de Boteco no Acre — e, se possível, vir pessoalmente…

O longa mistura humor cearense e filosofia de forma leve e divertida.

A estreia nacional começa em novembro, passando por Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Natal, Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Salvador, Manaus, Belém e outras cidades do país…

“Queremos muito exibir no Acre, inclusive quero ir. Com a matéria de vocês, acredito que isso vai ajudar bastante”, escreveu.

‘Fico muito feliz com a sua postagem(em oestadoacre). Acabei de ler a matéria e gostei demais. Ficamos muito felizes com o interesse e a divulgação. Queremos muito exibir no Acre, inclusive quero ir. Nossa produtora com Cnai de distribuição estamos negociando para ficar em cartaz em novembro em todo o Brasil e já temos muitas possibilidades, mas alguns cinemas só confirmam próximos às datas de exibição. As cidades postadas nesta publicação e na matéria do Estado Acre são os lançamentos já confirmados. Recentemente entramos em contato com alguns cinemas no Acre para o lançamento, mas não entramos em negociação com nenhum ainda, mas vamos trabalhar bastante para exibir e ter um debate. Com a matéria acredito que vai ajudar bastante. Prazer e grande abraço!’

Por Maria Lúcia