Do Le Monde:

O Museu do Louvre, em Paris, estará fechado no domingo, 19 de outubro, após um arrombamento no qual joias de “valor patrimonial inestimável” foram roubadas, anunciou o Ministério do Interior francês.

(…)

Grifo meu: deve ter sido o Lupin, da série na Netflix…😂….dizem que levaram joias que forma de Napoleão…

Grifo meu 2: só o Louvre recebe mais turistas que o Brasil…no último ano, o museu mais famoso do mundo foi visitado por mais de 9 milhões de pessoas…80% de estrangeiros…Paris recebe ao ano mais de 100 milhões de turistas…Hoje o visitante tem que pagar E 17 (mais ou menos R$ 102) para visitá-lo.

J R Braña B.