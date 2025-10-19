Evento esportivo encerra a semana de homenagens com premiações, integração e valorização dos educadores da rede municipal

PMRB – A manhã deste domingo (19) foi marcada por muita animação e espírito esportivo durante a 3ª Corrida dos Professores, promovida pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme). O evento encerrou a programação especial em homenagem ao Dia do Professor, reunindo dezenas de educadores e profissionais da rede municipal de ensino em um momento de confraternização, saúde e reconhecimento à categoria.

