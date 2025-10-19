Sim.

É o verso da inconfundível música-letra de Frevo Mulher, de Zé Ramalho.

Que tocou há pouco na Inconfidência de BH.

E que me deu a deixa…

Porque o outono caindo seco é uma metáfora muito forte e visual…

Basta sair e ver as poucas ruas de Rio Branco onde existem árvores…

Na simbologia universal, o outono é a estação da queda das folhas…

Nosso parque aqui na Manhatam do Morada do Sol-Tropical está desse jeito..

Caindo seco no solo das nossas mãos…

Porque é o fim de um ciclo…

Tempo, perda e transformação…

É o outono…

Então, se nunca prestou atenção na letra desse clássico da MPB, senta e ouve…

J R Braña B.