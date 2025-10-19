Sim.
É o verso da inconfundível música-letra de Frevo Mulher, de Zé Ramalho.
Que tocou há pouco na Inconfidência de BH.
E que me deu a deixa…
Porque o outono caindo seco é uma metáfora muito forte e visual…
Basta sair e ver as poucas ruas de Rio Branco onde existem árvores…
Na simbologia universal, o outono é a estação da queda das folhas…
Nosso parque aqui na Manhatam do Morada do Sol-Tropical está desse jeito..
Caindo seco no solo das nossas mãos…
Porque é o fim de um ciclo…
Tempo, perda e transformação…
É o outono…
Então, se nunca prestou atenção na letra desse clássico da MPB, senta e ouve…
J R Braña B.