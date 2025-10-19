Mobilização teve como foco a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, com aplicação de mais de 19 tipos de vacinas em diversos pontos da capital acreana

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (18), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, visando atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação ocorreu em diversos pontos da capital, incluindo as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs), que funcionaram das 8h às 17h.

Os locais de atendimento foram:

URAP Cláudia Vitorino

URAP Vila Ivonete

URAP Roney Meireles

URAP Hidalgo de Lima

URAP Rozangela Pimentel

USF São Francisco

USF Cidade do Povo

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Socorro Martins, o Dia D representa uma mobilização nacional em prol da prevenção e da saúde pública.

“Nós estamos intensificando as ações de vacinação. São mais de 19 vacinas disponíveis na nossa rede de saúde, que protegem contra vários tipos de doenças. Entre elas, podemos citar a meningite, as pneumonias, a difteria, o tétano e algumas doenças que já foram eliminadas, graças a Deus, com as vacinas, como a paralisia infantil, difteria e o sarampo.”

Ao lado do tradicional mascote Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, a estudante Éster Luiza atualizou sua caderneta de vacinação.

“Às vezes dói um pouquinho, mas depois passa. E tomar vacina assim, do lado do Zé Gotinha, é mais importante, porque a gente não sente muito, aí fica mais tranquilo.”

Segundo o secretário de Saúde, Rennan Biths, o principal objetivo da Prefeitura de Rio Branco é reduzir a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida da população, metas que passam diretamente pela prevenção e imunização.

“Nós, da saúde, perseguimos dois grandes objetivos: a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida da nossa população.”

Durante a mobilização, além das URAPs e USFs, a prefeitura também disponibilizou pontos de vacinação extras, como no Via Verde Shopping na loja Havan e no Atacale que fica na Br-364 que funcionaram das 14h às 21h. Ao lado do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, Rennan Biths tomou uma dose da vacina antitetânica e destacou o caráter educativo e simbólico da ação.

“Estou aqui com o Zé Gotinha, que simboliza bem esse movimento em que o Brasil é referência. Vim acompanhado dele para que me encorajasse — e ele está aqui também para encorajar toda a população. Que os pais tragam suas crianças e adolescentes, para que tenhamos um dia com muitas vacinas e, se Deus quiser, possamos avançar. Todos unidos — autoridades de saúde, Secretarias Municipal e Estadual e o Ministério da Saúde — juntos com a população, para termos cidadãos saudáveis, porque quem tem saúde vive uma vida mais feliz”, finalizou o secretário de Municipal de Saúde.

(PMRB)