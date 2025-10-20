Dos Correios a oestadoacre

Os Correios implantaram CEPs individuais para ruas, avenidas e travessas de Bujari, beneficiando mais de 12 mil moradores.

A mudança aumenta a precisão das entregas, reduz devoluções e facilita compras online.

O CEP geral segue válido por seis meses para adaptação.

Bujari é o primeiro município do Acre, além de Rio Branco, a adotar o novo sistema.

A cidade de Bujari passa a contar com CEPs por logradouro e reforça agilidade nas entregas.

Os Correios já estão em diálogo com gestores dos demais municípios acreanos para ampliar a iniciativa, que visa facilitar o acesso a serviços essenciais e garantir entregas mais eficientes em todo o estado.

Em tempo: em breve será Sena…que terá suas ruas com os seus CEP(Código de Endereçamento Postal)…Toda rua deve ter esse código…

