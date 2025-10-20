Deve sair no Diário Oficial desta terça, 21.10, o novo nomeado na prefeitura de Sena Madureira.

E oestadoacre antecipa a publicação oficial

É Antônio Francisco Silva do Nascimento, que vai assumir a secretaria de Apoio ao Produtor Rural.

Antônio Nascimento é de Sena Madureira, é acadêmico do curso de Direito na Ufac, campus local, e atua como servidor do Instituto Federal do Acre (Ifac).

Foi secretário de Meio Ambiente no início da gestão anterior em Sena.

Decreto em PDF…leia



J R Braña B.

(…)

