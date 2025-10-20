Em conversa hoje com o prefeito Bocalom, quando perguntei a data da inauguração do Mercado do São Francisco, e me foi respondido que ainda não há uma data para a entrega, pois a prefeitura pretende entregar a gestão desses logradouros públicos a uma entidade local.

— Braña, estamos construindo vários mercados, inclusive o Elias Mansour, e não dá para a prefeitura ficar cuidando de mercados.

— Estamos pensando em como fazer e talvez tenhamos que convidar a Acisa ou outra entidade para fazer a gestão desses mercados.

Sobre a corrida dos professores, que o prefeito conseguiu fazer um percurso de 10 metros apenas, justificou:

— Correr não dá, mas andar como eu ando desafio qualquer um.

J R Braña B.

(…)

Siga o canal oestadoacre em qualquer lugar do planeta e até fora dele e saiba tudo sobre o Acre