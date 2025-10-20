O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o repasse de R$ 690 mil, via emenda parlamentar, para a aquisição de um caminhão basculante destinado à Secretaria de Obras de Xapuri.

O equipamento vai reforçar os trabalhos de manutenção de ramais e estradas, especialmente durante o período de chuvas.

-Quem mora no interior sabe como é. Quando chega o inverno e a chuva aperta, se a prefeitura não tem máquina para trabalhar, o ramal fecha e o povo sofre. Esse caminhão vai ajudar a manter as estradas em condições de uso e dar mais resposta para quem mora na zona rural – afirmou Petecão, ressaltando que o investimento atende a uma solicitação direta do município.

O prefeito Maxsuel Maia agradeceu o apoio e destacou que o veículo chega em momento crucial para melhorar a infraestrutura do município.

— Aqui a gente enfrenta muita dificuldade para manter os ramais abertos, ainda mais quando começa a chuva. Um caminhão desse ajuda demais, porque dá agilidade e reduz o custo do serviço. A parceria com o senador Petecão tem feito a diferença para Xapuri – declarou.

(oea com info do gab)