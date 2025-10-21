EBC – O pagamento de outubro do Bolsa Família será unificado nesta segunda-feira, 20 de outubro, para todos os 22 municípios do Acre.

Assim, as 123.943 famílias beneficiárias no estado recebem os repasses no primeiro dia do cronograma.

Isso ocorre em função da aplicação de medidas de enfrentamento a desastres previstas no programa de transferência de renda, voltadas para casos de enchentes, inundações e estiagem.

O investimento do Governo do Brasil no estado neste mês supera R$ 90,43 milhões, valor que garante benefício médio de R$ 730,78.

Também em outubro, 47.213 famílias acreanas recebem o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, resultado de um investimento federal de R$ 5,09 milhões no estado.

