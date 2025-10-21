Na Folha – Se há imagem que define o movimento antidemocrático do 8 de janeiro é a do indivíduo que baixou as calças e defecou no Palácio do Planalto. Pensei que Donald Trump pertence à mesma linhagem quando vi o vídeo gerado por Inteligência Artificial que ele compartilhou nas suas redes e no qual, coroado como um rei, voa em uma caça e despeja toneladas de fezes em cima dos manifestantes que se opõem a ele.

Rui Tavares, deputado em Portugal, e autor de Agora, Agora e Mais Agora

(…)

Grifo meu: quem diria que um presidente dos EUA chegaria a esse ponto…



J R Braña B.

(…)

Quem lê oestadoacre todo dia sabe o valor da informação que ajuda compreender a realidade em que vivemos…. Com R$ 6 ao mês, você fortalece nosso trabalho…. Contribua pelo Pix abaixo